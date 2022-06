Hotel, le cinque tendenze 2022 di Data Appeal













Sono sempre più preziosi (e ricercati) i dati di settore, una bussola essenziale per individuare soluzioni e opportunità di business che The Data Appeal Company elabora da anni su territori, hotel, ristoranti, attrazioni, voli aerei, comportamento e composizione dei viaggiatori.

Ed è proprio in questi milioni di contenuti che The Data Appeal individua i suoi cinque travel trend sull’andamento del comparto ricettivo italiano, che elenchiamo qui di seguito:

ESPLODE IL TURISMO, ESPLODONO I CONTENUTI. Nei primi cinque mesi dell’anno sono stati pubblicati 3,1 milioni di contenuti sul comparto ricettivo, contro i circa 680mila rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento accelera in maniera significativa da Pasqua in poi.

SODDISFAZIONE ALTA, ANCHE SE IN LEGGERO CALO. Quando aumentano i flussi turistici e le strutture sono più affollate, il sentiment ne può risentire. Non a caso, nel comparto ricettivo si attesta un buon grado di soddisfazione (85,5/100), ma è in calo rispetto al 2021 e inferiore ad altri comparti, come quello della ristorazione (86,9/100) e quello delle attrazioni (91,5/100).

BENTORNATI STRANIERI. Crescita significativa della quota di stranieri nelle strutture ricettive. Si passa dal 15,5% dei primi cinque mesi del 2021 all’attuale 46,5%. Tutte le principali provenienze sono in aumento, a partire dai principali mercati europei (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna), ma anche Stati Uniti e Sudamerica.

BUONA LA TARIFFA MEDIA OTA. La tariffa media Ota della ricettività per i prossimi tre mesi è di 129 euro, in linea con quella registrata l’anno scorso nello stesso periodo. Di 20 euro più bassa la tariffa media Ota relativa agli affitti brevi (109 euro), ma in aumento di oltre 9 euro rispetto al 2021.

IN CRESCITA LA SATURAZIONE. La saturazione Ota per i prossimi tre mesi si attesta al 24,7%. In altre parole si stima che ad oggi circa un’offerta su quattro di camere distribuite attraverso le Ota sia già stata venduta rispetto a tutte quelle messe in vendita sulle Ota nei prossimi tre mesi.