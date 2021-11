Hotel, il brand di lusso Anantara debutta in Ungheria nel 2022













Arriva il debutto in Ungheria per Anantara Hotels, Resorts & Spas. Il gruppo continua l’espansione e annuncia l’ingresso dell’Anantara New York Palace Budapest Hotel al suo portfolio. Il palazzo si trova nel centro della capitale, sul viale Erzsébet Krt a Pest e ha una lunga storia alle spalle, fin dalla sua costruzione nel 1894. Il palazzo Belle Époque a cura dell’architetto ungherese Alajos Hauszmann e racchiude anche tocchi di Rinascimento italiano, barocco, gotico e Art Nouveau.

Anantara New York Palace conta 185 camere e suite, comprese due Presidential Suites da 135 metri quadri ciascuna e pezzi deluxe come candelabri in vetro di Murano, bagni in marmo e altri tocchi di design italiano.

Attualmente l’hotel, che in precedenza faceva parte di The Dedica Anthology (ex Boscolo) è in fase di transizione verso il brand Anantara e durante la prima metà del 2022 introdurrà una serie di feature del marchio. Il completamento del rinnovamento soft è previsto nella prossima primavera e porterà in hotel una nuova lobby e un White Salon, un ristorante all-day specializzato in cucina ungherese. Nel corso del prossimo anno, poi, verrà completata anche la nuova Anantara Spa, con quattro sale per i trattamenti, sauna, bagno turco, piscina relax da 15 metri e una filosofia di offerta che combinerà le radici thailandesi di Anantara con la grande tradizione termale di Budapest.

E il brand sta già pensando anche un programma di esperienze da offrire agli ospiti, dall’incontro con gli artigiani al workshop per produrre la palinka, un tipico brandy ungherese, al tour per scoprire gli angoli più instagrammabili della città.