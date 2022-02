Hotel e oltre: il metasearch Cozycozy sbarca in Italia













Un comparatore di strutture ricettive turistiche gratuito al 100%, completo e trasparente. Cozycozy è nato in Francia nel 2019, si è sviluppato e diffuso in più di 40 Paesi e adesso sbarca in Italia.

Il motore di ricerca ideato da Pierre Bonelli, fondatore del comparatore di voli Liligo.com, ha realizzato dopo la sua nascita una prima raccolta di fondi di 4 milioni di euro attingendo direttamente da fondi d’investimento francesi di primo piano (Daphni, Capdecisif e Raise) e da una decina di Business Angel, tra cui Xavier Niel (fondatore di Free), Thibaud Elzière (fondatore di Fotolia), Eduardo Ronzano (fondatore di Keldoc). Invece di fermarsi con la pandemia e il turismo bloccato, Cozycozy è cresciuto e insiste sul concetto di “zero manipolazione commerciale”.

Oggi disponibile anche in Italia, Cozycozy utilizza le migliori risorse dell’intelligenza artificiale e del cloud computing per permettere a tutte le famiglie di trovare rapidamente e bene la struttura ricettiva che più si addice loro. La sua forza è garantire un accesso obiettivo e trasparente all’intera offerta di strutture ricettive sul web. “I nostri utenti possono trovare la perla più bella in mezzo a oltre 20 milioni di offerte in tutto il mondo”, spiega l’azienda in una nota.

A differenza dei concorrenti, Cozycozy consente di ordinare i risultati in base al prezzo. I suoi utenti possono vedere direttamente le strutture ricettive più economiche e quindi trovare soluzioni adatte al loro budget per le vacanze.

“Cozycozy è il primo motore di ricerca specializzato in strutture ricettive per le vacanze del tutto orientato sul consumatore. Offriamo anche la più ampia scelta di strutture ricettive al mondo e siamo gli unici a offrire alloggi Airbnb”, ribadiscono dall’azienda.