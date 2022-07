Hotel di charme, debutta il brand Stay Fancy del Gruppo Renco













Nasce Stay Fancy, brand dell’ospitalità del Gruppo Renco. Si tratta di una raccolta di hotel e resort di charme in Italia, Mozambico, Armenia e Kazakistan, che hanno in comune lo stesso concetto di ospitalità. Il nuovo marchio testimonia la volontà di raccogliere gli alberghi più affascinanti del Gruppo nelle località di maggior interesse turistico.

Stay Fancy punta a mettere al centro il valore umano e a personalizzare l’offerta per soggiorni unici, attuando comportamenti per ridurre l’impatto ambientale; si rivolge a un turista che ricerca benessere, armonia, esperienze da vivere, equilibrio.

Il brand, in ogni destinazione degli hotel, ha creato collaborazioni con tutta la filiera turistica locale: guide specializzate, golf club, cantine, ristoranti, operatori turistici ed eccellenze del territorio per realizzare esperienze coinvolgenti per gli ospiti.

Hotel Palazzo Castri 1874 a Firenze, La Suite Hotel & Spa a Matera e Hotel Villa Soligo nelle Colline del Prosecco, sono le tre strutture italiane.

Mequfi Beach Resort in Mozambico, il Grand Hotel a Yerevan in Armenia e il Mercure Hotel ad Almaty in Kazakistan, si trovano in località esclusive, per il forte impatto naturalistico del resort in Mozambico e per le bellezze storico-artistiche degli Hotel in Armenia e Kazakistan.

«Stay Fancy è un viaggio attraverso i concetti di lusso, esperienza, libertà, bellezza, privacy, gentilezza ed esclusività spiega Stefania Dotto, direttore commerciale Renco Asset Management srl – Abbiamo voluto riunire in un brand i valori del nostro modo di fare ospitalità, con l’obiettivo di rendere indimenticabili i soggiorni dei nostri ospiti».