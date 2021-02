Hotel de la Minerve, nel 2023 diventerà Orient Express













Lo storico Hotel de la Minerve di Roma passa nelle mani di Arsenale Spa, che ha sottoscritto un accordo preliminare di acquisto per il veicolo che controlla la storica struttura capitolina. La firma del contratto tra Arsenale e la famiglia Billi, proprietaria e gestore dell’Hotel de La Minerve da trent’anni, ha avviato l’iter che vedrà un totale processo di rinnovamento dell’edificio, al termine del quale la gestione sarà affidata al marchio luxury Orient Express, parte del Gruppo Accor.

Gli ospiti potranno soggiornare nel nuovo hotel per Natale 2023. La struttura continuerà la sua attività durante il 2021 sotto la guida e la gestione della famiglia Billi, prima dell’inizio del processo di ristrutturazione di venti mesi che inizierà dal 2022.

Paolo Barletta, ceo di Arsenale Spa, ha commentato: «È un grande onore e privilegio poter lavorare in un hotel iconico e denso di storia come l’Hotel de la Minerve, e tale onore è reso ancora più grande dal coinvolgimento di Orient Express, uno dei brand di lusso più famosi e prestigiosi al mondo. Siamo convinti che la città di Roma abbia un mercato in crescita per la vera ospitalità del lusso che Accor con il suo knowhow e l’incredibile marchio Orient Express ci aiuterà a costruire. Questo sviluppo è un grande passo avanti in questa direzione».

Sébastien Bazin, chairman & ceo Accor, ha dichiarato: «L’hotel si aggiungerà alle strutture prestigiose a cui stiamo già puntando, saprà coniugare le emozioni di un viaggio all’estero con tutte le comodità di casa. Roma è una tappa leggendaria dal 1919 e una destinazione che risuona fortemente nella storia dell’Orient Express e in tutti i cuori italiani».