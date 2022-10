Hospitality, Hicon 2022 torna a Milano il 23 novembre

Appuntamento a Milano, all’Nh Collection Citylife, il prossimo 23 novembre, con la nuova edizione di Hicon, l’Hospitality Innovation Conference di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner, che lo scorso anno è andato di scena a Bologna.

La kermesse è organizzata da The Data Appeal Company e Teamwork Hospitality, con la direzione scientifica di Giancarlo Carniani, Mirko Lalli, Nicola Delvecchio e Silvia Moggia. L’orario di apertura è fissato alle 9, con la possibilità di trattenersi fino alle 18: l’Nh Collection Citylife è in via Bartolomeo Colleoni, 14.

Al momento, gli speaker 2022 sono Paolo Iabichino, direttore creativo, autore e docente; Marco Cattaneo, direttore responsabile di National Geographic Italia; MariaPia Intini, development & investment director Europe citizenM; Magnus Stenberg, concept developer & partner, Stylt.

Fino al prossimo 7 novembre si avrà l’occasione di accedere ai ticket in Special Price (59 euro anziché 99) con i seguenti servizi inclusi: ingresso alla conferenza, un coffee break e un welcome kit.