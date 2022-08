Hospitality Day, formazione e trend del futuro protagonisti a Rimini l’11 ottobre

Torna al Palacongressi di Rimini il prossimo 11 ottobre l’Hospitality Day per la sua nona edizione. L’evento riminese – che quest’anno vede la media partnership ufficiale de L’Agenzia di Viaggi Magazine – è sempre stata quella di offrire a un pubblico di albergatori, titolari di strutture extra alberghiere, imprenditori, architetti e designer, ristoratori e operatori turistici, investitori e sviluppatori di nuovi progetti, contenuti di alto profilo qualitativo, interessanti novità e soluzioni concrete per il settore.

Organizzata dalla squadra di Teamwork, società di consulenza e formazione alberghiera di Rimini, che da vent’anni garantisce professionalità e competenza nel mondo del turismo e dell’ospitalità, questa giornata costituisce un evento unico, caratterizzato da momenti di formazione e aggiornamento, con un programma di oltre 150 seminari distribuiti in 15 sale del Palacongressi.

Gli interventi sono tenuti da testimonial internazionali dell’hôtellerie, da imprenditori illuminati e da personalità con esperienze significative da raccontare. Dai general manager di famosi hotel nel mondo ai trend & travel setter, dai ceo di grandi gruppi alberghieri ai migliori architetti di design hotel, un parterre di operatori che convergono a Rimini per incontrarsi, confrontarsi, aggiornarsi e tracciare il futuro dell’ospitalità e del turismo.

Hospitality Day è anche l’occasione per incontrare le più importanti aziende di servizi e di prodotti, pronte a condividere novità, idee, stimoli e nuove ispirazioni che possano contribuire alla crescita e al miglioramento del lavoro quotidiano. Oltre ai seminari nelle sale, saranno in funzione cinque arene tematiche dedicate ad altrettanti argomenti: ristorazione, housekeeping, design, risorse umane e benessere. Cinque aree in cui si susseguiranno interventi, talk, interviste e dibattiti e dove si confronteranno esperti, testimonial e consulenti.

Tra i relatori che hanno già confermato la loro presenza all’edizione 2022 ci saranno Larry Mogelonsky, managing partner di Hotel Mogel Consulting Limited; Andrea Berton, chef e founder del Ristorante Berton Milano; Michil Costa, oste, imprenditore, uomo di natura, Hotel La Perla, Berghotel Ladinia (BZ) e Albergo Posta Marcucci (SI); Marco Piva, architetto e chairman dello Studio Marco Piva; Roberto Costa, ceo & founder, Rc Group (CasaCosta e Macellaio Rc); Ludovica Rocchi, brand director, R Collection Hotels; Bruno Mastroianni, filosofo, social media manager, giornalista.

Al termine della giornata riminese, saranno assegnati gli Hospitality Social Awards 2022, i riconoscimenti che premiano le migliori attività di social media marketing nel turismo e nell’ospitalità, giunti quest’anno alla 11ª edizione.