Hospitality, al via a Riva del Garda la 46ª edizione del salone dell’accoglienza













Al via,a Riva del Garda, la 46ª edizione di Hospitality – Salone dell’Accoglienza, di scena dal 21 al 24 marzo negli spazi di Fierecongressi.

Nel presentare l’evento il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Spa, Roberto Pellegrini, ha tenuto a precisare che: «L’adesione di oltre 450 aziende a quella che è la prima edizione in presenza dopo l’emergenza pandemica dimostra l’enorme interesse di tutto il comparto per la fase della ripartenza e lo sforzo organizzativo che abbiamo compiuto per allestire un evento realmente produttivo per chi vi partecipa. La presenza poi del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e del presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci, è l’occasione per capire quali risorse e strategie sono a disposizione della filiera per rilanciare l’intero settore».

Temi che verranno affrontati nel corso della kermesse fieristica con un ricco programma di incontri, come ha sottolineato Giovanna Voltolini, exhibition manager del Salone dell’Accoglienza: «Ad oggi Hospitality è la più completa fiera di settore, composta da quattro macro settori che vengono ospitati in padiglioni dedicati al wellness, al food and beverage, all’innovation e all’edilizia. Oltre a queste macroaree sono nati alcuni progetti speciali dedicati alla birra artigianale, all’enoturismo con 10 cantine selezionate in Italia e in Europa che vantano anche un’offerta di ospitalità».

L’evento presenta poi altri plus di sicuro interesse per gli operatori come ha avuto modo di evidenziare Alessandra Albarelli, direttrice generale Riva del Garda Fierecongressi: «Quest’anno la fiera è stata completamente digitalizzata per consentire già prima dell’inizio dell’evento di fissare appuntamenti e scaricare tutto il programma. Con gli incontri previsti avremo dei focus sugli investimenti più opportuni da fare nel comparto, verranno affrontati temi di attualità come la sostenibilità con le esperienze bike piuttosto che le eccellenze enogastronomiche e sarà molto importante anche il tema della internazionalizzazione».