Holland America Line annulla la stagione estiva in Alaska

Holland America Line ha disposto la cancellazione di tutte le crociere della flotta fino al 30 giugno a causa delle misure restrittive e delle chiusure dei porti. Gli itinerari quindi non riprenderanno almeno fino al 1° luglio. La decisione riguarda le crociere in Alaska, Canada, New England ed Europa.

I viaggi combinati terra/mare sono sospesi per l’intera stagione 2020 e per quanto riguarda l’estate, le cinque navi Maasdam, Noordam, Oosterdam, Volendam e Westerdam hanno annullato le partenze in Alaska.

«Viviamo un periodo senza precedenti – ha commentato Orlando Ashford, presidente di Holland America Line – Ritardare la stagione estiva e cancellare i tour per l’intera stagione è la cosa più responsabile da fare, ma sappiamo che la scelta deluderà i clienti e avrà un impatto sui nostri ospiti, sulle agenzie di viaggi, sullo staff e sulle aziende locali che si affidano al turismo estivo. Non vediamo l’ora che arrivino giorni migliori».