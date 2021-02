Ho Hotels Collection rinnova il sito web e amplia il portfolio













Ho Hotels Collection, realtà alberghiera pugliese, ha fiducia nell’anno in corso e sfrutta a proprio vantaggio il periodo di stasi per migliorarsi e crescere.

Inizia con una rinnovata vetrina digitale: il sito del Gruppo presenterà, entro la primavera 2021, una nuova interfaccia dinamica e nuovi contenuti per amplificare l’esperienza del territorio pugliese ancora prima di raggiungere la destinazione.

Da qui, in una facile occhiata, saranno mostrate tutte le proprietà in Puglia: The Nicolaus Hotel Bari, indirizzo di riferimento in Puglia nella categoria bleisure; HI Hotel Bari, sensibile alle necessità dei viaggiatori più contemporanei e connessi; Patria Palace Hotel, il 5 stelle all’interno di un palazzo storico nel cuore di Lecce e I Turchesi Club Village, resort che disegna una nuova esperienza di privacy e gusto per le vacanze in famiglia.

In questi mesi di basso regime, il brand si concentra inoltre sul gioiello della collezione: il Patria Palace Hotel, completamente rinnovato riaprirà questa primavera 2021 con un nuovo rooftop, ospitante un inedito e intimo ristorante per soli 15 commensali. Tutte le camere saranno inoltre rinnovate, così come l’esperienza di accoglienza al check-in, grazie a una lobby ridisegnata.

I Patria Moments, fiore all’occhiello di Ho Hotels Collection nell’ambizione di far conoscere il vero spirito della Puglia, vedranno l’ingresso di una nuova figura professionale a essi dedicata. In questo modo sarà sempre più concreto l’impegno per viaggi esperienziali autentici ed esclusivi, al di là delle tendenze del momento.

«Nel mondo nulla è più come prima, ma lamentarsi non è utile a nessuno. Nella filiera del turismo, siamo consapevoli che la capacità di rispondere ai tempi sia fondamentale per sopravvivere e crescere tutti – afferma Mattia De Gennaro, marketing director di Ho Hotels Collection – Da parte nostra non ci siamo fermati un momento. Mentre fervono i lavori a Lecce, a Bari ci stiamo impegnando per riaprire entro l’autunno l’iconico rooftop all’ultimo piano di The Nicolaus Hotel Bari. Allo stesso tempo, riveleremo in tempo per l’estate i nuovi appartamenti del nostro Club Village a Castellaneta Marina, nell’ottica di un soggiorno privato con le comodità e i servizi di un albergo di qualità. E poi l’occhio è sempre vigile su possibili nuove acquisizioni»

L’ottimismo del gruppo viene infine ribadito dall’attenzione sempre più strategica per la comunicazione. Ho Hotels Collection affida a Prco Italy la comunicazione dell’intero cluster, per attivazioni sempre più mirate con media e influencer su scala nazionale.