Hnh Hospitality chiude il bilancio 2019 con il segno più

Si chiude con il segno più il bilancio 2019 del Gruppo Hnh Hospitality, che ha chiuso l’anno finanziario con un utile netto pari a 1,2 milioni di euro.

Il Gruppo ha registrato, inoltre, ricavi complessivi per 32,6 milioni di euro, con un incremento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il margine operativo lordo (Ebitda), si legge in una nota, è stato di 4,762 milioni (sostanzialmente in linea con il 2018) e l’Ebit di 2,427 milioni.

Confermate anche, nonostante l’emergenza coronavirus, i piani di espansione per i prossimi mesi.Per il 2020 sono previste due nuove aperture: Hotel Indigo Verona-Grand Hotel Des Arts, a seguito del restyling e upgrade di 62 camere in Corso Porta Nuova a Verona e il nuovo indirizzo DoubleTree by Hilton Rome Monti, in piazza dell’Esquilino nel cuore della Città Eterna.

«Il 2019 è stato un anno importante per il Gruppo, con quattro nuove acquisizioni e un rebranding. Nonostante il 2020 si preannunci incerto e complesso visto il contesto di crisi, stiamo lavorando per rispondere al mercato in modo efficace ai primi segnali di ripresa, che speriamo possano arrivare a partire dal mese di settembre. Per questo, stiamo predisponendo strumenti e azioni dedicate, tra cui voucher che consentono ai clienti di cambiare le date di prenotazione, in modo gratuito e flessibile sui 12 mesi in tutte le strutture», ha detto Luca Boccato, ad del Gruppo.