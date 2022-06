Hm Hotels, apre a Maiorca il Palma Blanc













È aperto da pochi giorni l’hotel Palma Blanc, a Palma di Maiorca, il 14° albergo di Hm Hotels sull’isola. È l’hotel più sostenibile della catena maiorchina. Con 118 camere, nasce come protagonista del nuovo progetto di responsabilità ambientale del gruppo. Un edificio che si distingue architettura d’avanguardia, con una facciata in alluminio bianco e l’uso di materiali tradizionali maiorchini.

Come parte del suo impegno per l’ambiente, l’Hm Palma Blanc include una serie di misure per essere più green: efficienza energetica, gestione ottimale dei rifiuti, riutilizzo delle acque di docce e lavandini per l’uso di cisterne, generazione di energia fotovoltaica attraverso pannelli solari e contratto di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% con una ridotta impronta di carbonio. Inoltre, verrà attuata una politica per ridurre i rifiuti ed eliminare gli imballaggi in plastica e monouso. Il 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dedicata all’ambiente, l’hotel si è illuminato di verde.

Hm Hotels ha installato letti rialzabili per facilitare il lavoro delle cameriere e migliorare le loro condizioni fisiche di lavoro, come stabilito dalla nuova legge sul turismo delle Baleari. La struttura offre anche un cinema con 30 posti, due bar, una palestra, una terrazza mansardata, giardini, sale riunioni, ampio parcheggio e una spa con trattamenti per la cura della persona.

«Una struttura che già dall’apertura è stata molto apprezzata, anche dai turisti italiani – dice Ramon Parisi, direttore commerciale Italia – Il turismo italiano ha visto registrare una presenza numerica importante, già da inizio stagione in aprile, e vede nelle prenotazioni una presenza importante per tutta l’estate, sull’isola di Maiorca».