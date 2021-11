HiSky debutta su Bergamo con tre rotte su Moldavia e Romania













Si avvicina il debutto italiano ella compagnia moldava HiSky. Dal 20 dicembre prossimo, infatti, il vettore guidato dal ceo Iulian Scorpan che conta in flotta due Airbus A320 da 180 posti e un Airbus A319 da 144 posti, inizierà le operazioni sull’aeroporto di Milano Bergamo.

L’operativo prevede l’avvio di tre rotte con collegamenti bisettimanali (lunedì e venerdì) per la sua base in Moldavia – Chisinau – e per due destinazioni in Romania: Targu Mures e Baia Mare. I voli da e verso le due destinazioni rumene avranno inizio il 20 dicembre, mentre il primo decollo per Chisinau è programmato per il 24 dicembre 2021.