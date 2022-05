Hilton si espande e apre due nuovi hotel a Venezia e Bologna













Hilton ha annunciato l’apertura di sei nuovi hotel all’interno dei suoi brand focused service in Italia, Germania, Regno Unito e Polonia, come parte di un sostanziale sviluppo nel portfolio europeo.

Venezia, Bologna, Berlino, Potsdam, Plymouth e Szczecin sono le località in cui si troveranno le nuove strutture, che andranno a unirsi a più di 60 Hilton Garden Inn e 100 Hampton by Hilton attualmente aperti nel vecchio continente.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa, Hilton, ha dichiarato: «Hilton Garden Inn e Hampton by Hilton sono i marchi che registrano la crescita più veloce, con oltre la metà delle strutture in pipeline. Abbiamo dato vita a uno dei modelli franchise di maggior successo nel settore hospitality in Europa, che a oggi conta 350 hotel aperti attualmente con i nostri partner di fiducia e oltre 170 in pipeline».

«Hilton Garden Inn e Hampton by Hilton godono di un ampio consenso da parte dei nostri ospiti e hanno registrato un alto livello di apprezzamento in una grande varietà di location, da quelle regionali alle capitali, da aeroporti a stadi, costituendo un’occasione interessante per gli investitori», ha aggiunto Fitzgibbon.

In Emilia aprirà l’Hilton Garden Inn Bologna North, il primo Hilton per la città. L’hotel offrirà 130 stanze, 4 sale conferenze, una palestra e 80 posti auto esterni e sarà situato nell’area industriale di Quarto Inferiore, che ospita varie aziende multinazionali, a pochi minuti in auto dal centro storico bolognese. A Venezia, invece, aprirà Hampton by Hilton Venice Tronchetto, situato sull’isola del Tronchetto con le sue 324 stanze,un’area colazioni e bar, due sale conferenze, un fitness centre e una Work Zone dedicata.