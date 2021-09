Hilton sbarca a Santorini con il brand Curio Collection













Hilton aprirà una nuova proprietà della collezione Curio Collection sull’isola greca di Santorini nella primavera del 2022.

Sea Breeze Santorini Beach Resort sarà il primo hotel del Gruppo a Santorini e la seconda struttura Curio Collection nelle isole greche. Hilton ha recentemente aperto The Royal Senses Resort and Spa a Creta, appartenente anch’esso alla Curio Collection.

L’hotel sarà situato a Exomitis, sulla costa meridionale dell’isola, e sarà dotato di una spiaggia privata. Tutte le 37 camere avranno un terrazzino privato e una vasca idromassaggio o una piscina personali.

Le camere trarranno ispirazione dall’architettura blu e bianca dell’isola, con pareti in pietra e strutture in legno organico. I punti ristoro comprenderanno due ristoranti e due bar, metà dei quali saranno situati sulla spiaggia privata. Le strutture ricreative contempleranno due piscine, un centro benessere, strutture per il fitness e lettini in spiaggia.

Patrick Fitzgibbon, vicepresidente per lo sviluppo di Europa, Medio Oriente e Africa per Hilton ha dichiarato: «Sulla scia della nostra ultima apertura a Creta, siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente il nostro portafoglio greco con il primo hotel Hilton a Santorini. Una delle isole più famose della Grecia, Santorini accoglie più di due milioni di visitatori ogni anno ed è il luogo ideale per la nostra seconda Curio Collection by Hilton nelle isole greche. Questo nuovo hotel si unisce a più di 20 hotel Curio Collection in fase di sviluppo in tutta Europa, e contribuirà a raddoppiare la presenza europea del marchio nei prossimi tre anni.”

L’hotel fa parte di un accordo di franchising con Alexandros Ltd. Hilton ha lanciato la Curio Collection nel 2014 e il marchio conta ora più di 100 hotel e resort in 30 Paesi e territori, con 66 proprietà aggiuntive in fase di sviluppo.