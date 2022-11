Hilton Rome Eur La Lama verso il debutto a gennaio 2023

Rush finale per i lavori all’Hilton Rome Eur La Lama, in preparazione del debutto a gennaio 2023. La struttura sorge esattamente accanto al centro congressi La Nuvola, e si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza e 130 di lunghezza.

Ben 439 le camere, ma anche due ristoranti, due bar, una sala fitness e sette sale riunioni.

Una realtà, questa, che darà lavoro a oltre 200 persone nei diversi reparti dell’hotel e che rappresenta il prossimo capitolo della partnership tra Icarus e Hilton, dopo l’Hilton Rome Airport, inaugurato più di 20 anni fa.

Hilton Rome Eur La Lama fa parte di Hilton Hotels & Resorts, il marchio di punta di Hilton, azienda con un portfolio di 18 brand di livello mondiale, con 7mila hotel e quasi 1.1 milioni di camere in 123 Paesi e territori.