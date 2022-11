Hilton potenzia il portfolio: new entry a Venezia nel 2023

Raffica di nuove aperture nel 2023 per Hilton, in Medio Oriente, Africa ed Europa, compresa la nostra Italia a partire dall’Ambasciatori Venice Mestre Tapestry Collection.

Quando aprirà nella primavera del prossimo anno, l’Ambasciatori Venice Mestre con le sue 83 camere sarà il primo del brand nel Nord Italia. Dopo la sua completa ristrutturazione, ispirata alla storia di Venezia Mestre e al passato glamour dell’hotel, gli ospiti potranno godere di camere di lusso, un ristorante, un bar e spazi per il fitness.

E ancora, il Conrad Rabat Arzana in Marocco in inverno, fatto di 120 spaziose camere e suite di lusso, il primo hotel Conrad Hilton nel Paese. Fino al Kwetu Nairobi Curio Collection by Hilton in Kenya, previsto a inizio 2023, e al Cairo Nile Maadi (debutto a primavera).

In Turchia, invece, apriranno il The Bo Vue Hotel Bodrum Curio Collection (aprile 2023), e il DoubleTree Sanliurfa, da cui si possono facilmente raggiungere il noto sito archeologico neolitico e le rovine di Göbekli Tepe. L’opening di quest’ultimo avverrà a inizio del nuovo anno.

In pipeline, inoltre, il Marty Hotel Bordeaux Tapestry Collection (61 camere, primavera 2023) e il Sainte-Anne Hotel Dijon Curio Collection in Francia (125 camere, estate 2023); l’Hilton Heidelberg in Germania (244 camere, sempre a partire dalla prossima primavera); l’Hampton Budapest City Centre in Ungheria (219 camere, estate); l’Hilton Skanes Monastir Beach Resort in Tunisia (346 camere, estate); l’Hampton by Hilton London Old Street inRegno Unito (107 camere, estate); il Legacy Hotel Cascais Curio Collection by Hilton in Portogallo (59 camere, estate).

In America e in Asia, infine, le seguenti aperture: Embassy Suites by Hilton Aruba Resort (Aruba); Motto by Hilton Times Square (Stati Uniti); Conrad Orlando (Stati Uniti); Hilton Garden Inn Da Nang (Vietnam); Conrad Shenzhen (Cina); La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton (Vietnam); Jumana Bali Ungasan, LXR Hotels & Resorts (Indonesia).