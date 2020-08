Hilton Milan, torna l’offerta eventi e Mice in formula CleanStay

Prosegue la ripartenza dell’Hilton Milan, che ha reintrodotto progressivamente i principali servizi inclusa l’offerta per eventi e Mice, al fine di consentire ai propri ospiti di ripartire anch’essi con la propria quotidianità (lavorativa e non) in tutta sicurezza.

Il tutto sulla scia della formula CleanStay, che si applica anche alle facility e ai servizi dedicati a eventi e Mice racchiusi nel programma denominato EventReady. La combinazione di queste due soluzioni dà origine a Hilton EventReady with CleanStay, un sistema rigorso, modulabile e in grado di garantire la flessibilità necessaria agli ospiti.

Oltre a pulizia e sanificazione, grazie a questa soluzione Hilton Milan può nuovamente accogliere gli ospiti business e Mice nei propri spazi dedicati, che includono 260 mq di spazio per ogni tipo di evento da 6 a 91 persone, con sale meeting dotate di comfort, funzionalità e stile.

L’assemblea di Lega Serie A, che si è tenuta a fine luglio presso Hilton Milan, è stato l’evento che ha inaugurato questa nuova stagione per il comparto Mice della struttura. È stato il primo appuntamento aperto anche alla stampa dopo il lockdown.

«Il nostro team eventi e Mice si è riattivato in tal senso con il consueto entusiasmo e la rinomata professionalità, e abbiamo già collaudato questa formula ospitando a fine luglio l’assemblea di Lega Serie A – ha dichiarato il general manager Nassos Papazoglou. Proprio come il campionato, siamo impazienti di fischiare il calcio di inizio della nuova stagione di eventi di Hilton Milan. Grazie alla formula Hilton EventReady with CleanStay siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti e nuovi eventi in totale sicurezza».