Hilton in Costa Smeralda, debutta Curio Collection













Curio Collection debutta in Costa Smeralda: arrivano infatti le insegne del brand facente capo a Hilton su theLocal Porto Rotondo, che ha appena riaperto i battenti per la stagione.

«Siamo entusiasti di accogliere Curio Collection by Hilton in Sardegna – commenta David Kelly, senior vice president Continental Europe Hilton – theLocal Porto Rotondo è un resort che piacerà agli ospiti internazionali più esigenti alla ricerca di un’oasi di tranquillità sulla Costa Smeralda. L’hotel si unisce ai 25 hotel Hilton in Italia, e con quasi 40 nuove aperture previste in Europa quest’anno, stiamo inaugurando una nuova epoca di viaggi post pandemia in tutta la Regione».

L’hotel è stato recentemente rinnovato. All’arrivo, gli ospiti saranno accolti nelle 22 camere dallo stile contemporaneo minimalista, diverse delle quali offrono terrazze con vista sul mare. Il ristorante servirà piatti mediterranei con contaminazioni della cucina locale sarda.

Anche theLocal Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton è entrato a far parte di Hilton Honors, il programma di fidelizzazione degli ospiti per i 18 diversi brand di Hilton.