Hilton hotel partner della stazione spaziale di Voyager

Hilton sarà official hotel partner di Starlab, la stazione spaziale commerciale progettata da Voyager Space.

«Starlab sarà più di una semplice destinazione, sarà un’esperienza resa infinitamente unica e raffinata grazie all’apporto di innovazione, expertise e portata globale del team Hilton – ha commentato Dylan Taylor, chairman and ceo Voyager Space – Voyager e Hilton sono focalizzati sulla creazione di soluzioni innovative per il futuro dell’umanità e questa partnership apre nuove porte e possibilità per l’esplorazione e l’insediamento nello spazio con tutti i comfort».

Voyager e la sua società operativa Nanoracks hanno ottenuto un finanziamento dalla Nasa di 160 milioni di dollari nel 2021 per la stazione spaziale Starlab, destinata a sostituire la Stazione Spaziale Internazionale. Starlab avrà la capacità di accogliere fino a quattro astronauti e ospiterà il George Washington Carver Science Park, un laboratorio all’avanguardia e il primo parco scientifico nello spazio.

«Da oltre un secolo Hilton si concentra sull’innovazione per migliorare l’esperienza degli ospiti ed è pioniere nell’esplorazione di nuove destinazioni di viaggio. Siamo entusiasti di collaborare con Voyager per portare queste competenze a Starlab», ha aggiunto Chris Nassetta, president and ceo Hilton.

Il lavoro di ricerca e progettazione che viene dedicato a Starlab potrebbe anche portare a progressi in termini di sostenibilità e maggiore efficienza progettuale per i futuri proprietari di hotel nello spazio e sulla Terra.

Voyager e Hilton collaboreranno nelle aree dell’architettura e del design per sviluppare il quartier generale dell’equipaggio della Space Hospitality a bordo dello Starlab, comprese le aree comuni, le suite e le cabine letto per gli astronauti. Inoltre, i due team cercheranno di esplorare insieme opportunità per iniziative a più lungo termine, tra cui il comarketing e il branding a livello globale e altre iniziative turistiche, educative e commerciali.