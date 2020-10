Hilton debutta alle Isole Faroe tra avventura e relax

Hilton inaugura l’Hilton Garden Inn Faroe Islands, il primo hotel di un Gruppo internazionale ad aprire nelle Isole Faroe. L’Hilton Garden Inn Faroe Islands offrirà agli ospiti la vacanza ideale per chi sogna l’avventura ed è alla ricerca di sentieri inesplorati.

Situato nell’affascinante capitale di Torshavn, a soli cinque minuti dalla bellissima cascata Svartafoss, dalla Nordic House e dal Museo Nazionale, l’Hilton Garden Inn Faroe Islands dispone di 130 camere, molte delle quali con vista panoramica sulle bellezze naturali delle isole.

«L’Hilton Garden Inn Faroe Islands ha l’obiettivo di attrarre in questa splendida destinazione incontaminata, i viaggiatori di tutto il mondo che sono alla ricerca di esperienze avventurose», ha affermato Simon Vincent, evp and president, Emea, Hilton.

All’interno del programma Travel with Purpose 2030 Goals, Hilton si è impegnata a raddoppiare i propri investimenti nell’ambito sociale e a dimezzare il proprio impatto ambientale entro il 2030. L’Hilton Garden Inn Faroe Islands è stato costruito ponendo al centro la sostenibilità e aiutando la destinazione a far crescere un’industria del turismo sostenibile e responsabile.

Infatti, l’hotel è riscaldato con l’energia proveniente da una centrale elettrica locale che cattura l’energia in eccesso proveniente da diverse aziende del luogo, tra cui la trasformazione in energia dei rifiuti provenienti dalla pesca del salmone, molto diffusa nelle isole.

Le docce a risparmio idrico e rubinetti con sensori di movimento sono stati installati per ridurre al minimo lo spreco d’acqua in tutta la struttura; luci a led e “intelligenti” (con sensori di movimento) sono state installate per ridurre al minimo l’energia consumata.

Infine, carne, pesce e verdure provengono da fornitori locali. Il clima e il suolo delle Isole Faroe non favoriscono l’agricoltura, pertanto molti prodotti sono coltivati localmente in serre di polietilene e vengono utilizzati dallo chef dell’hotel per ricette stagionali.

Gli ospiti hanno a disposizione diverse opzioni di ristorazione in loco, tra cui Hallartún, un ristorante francese in stile bistrot guidato dal famoso chef Jakup Sumberg, che ha arricchito la propria carriera nelle cucine di prestigiosi ristoranti in Danimarca e Svezia. Nel frattempo, lo Shop è aperto 24 ore su 24 per gli ospiti in viaggio alla ricerca di snack dolci e salati di provenienza locale, bevande e piatti pronti da cucinare.

I viaggiatori possono anche approfittare del centro benessere dell’hotel – uno dei primi dell’isola – con sauna, vasca idromassaggio all’aperto e un centro fitness aperto 24 ore su 24. L’hotel offre anche cinque sale riunioni flessibili con spazio sufficiente per ospitare fino a 250 partecipanti.

«L’apertura dell’Hilton Garden Inn Faroe Islands rappresenta l’ultimo debutto sul mercato per il marchio, che sta crescendo rapidamente e continua a dare ampia eco alla rinomata ospitalità Hilton a nuove destinazioni in tutto il mondo», ha affermato Alan Roberts, global head di Hilton Garden Inn.

L’Hilton Garden Inn Faroe Islands utilizza anche Hilton CleanStay, un programma leader del settore per offrire un nuovo standard di pulizia e disinfezione in tutti gli hotel Hilton a livello globale. Sviluppato in collaborazione con RB, produttore di Lysol e Dettol, Hilton CleanStay garantisce agli ospiti un soggiorno in totale sicurezza dal check in al check out.

L’Hilton Garden Inn Faroe Islands fa parte di Hilton Honors, il pluripremiato programma di fedeltà degli ospiti per i 18 brand Hilton. I soci che prenotano direttamente hanno accesso ai vantaggi, tra cui un flexible payment slider che consente ai soci di scegliere quasi ogni combinazione di punti e denaro per prenotare un soggiorno, uno sconto esclusivo per i soci, la connessione wifi standard gratuita e l’app mobile Hilton Honors.