Hilton CleanStay, il Gruppo vara il programma di pulizia

Hilton dà il via a un nuovo programma per fornire uno standard di pulizia e sanificazione che verrà adottato da tutte le proprietà Hilton nel mondo.

Hilton CleanStay, formulato in collaborazione con Lysol e Dettol maker Rb e Mayo Clinic, prevede nuove procedure per garantire agli ospiti, a partire proprio da questa estate, un soggiorno ancora più pulito e in sicurezza.

«Per rispondere alle aspettative dei viaggiatori, soprattutto sulla scia della pandemia del coronavirus, è stato pensato il programma Hilton CleanStay, ultima evoluzione del nostro impegno per rispondere alle esigenze di tranquillità e confermare la fiducia di cui i nostri ospiti hanno bisogno per viaggiare serenamente, proteggendo al tempo stesso i nostri dipendenti», ha dichiarato Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton.

In tutto il mondo, già a partire dalla prossima settimana, chi soggiorna negli hotel Hilton potrà già rendersi conto di questi cambiamenti, con l’attivazione di Hilton CleanStay in tutti i 18 brand Hilton entro la metà di luglio.

Durante tutto la messa a punto dell’Hilton CleanStay, la Mayo Clinic ha offerto la propria esperienza medica per consigliare Hilton sui metodi di formazione, sui protocolli di pulizia e sulla garanzia di qualità. Inoltre, Mayo Clinic ha fornito consulenza sulle nuove tecnologie prese a prestito dall’industria sanitaria, di cui possono beneficiare dei programmi di pulizia e disinfezione degli hotel Hilton.

«Siamo orgogliosi di offrire l’esperienza e le conoscenze di Mayo Clinic come risposta al Covid su scala nazionale e globale. Mayo è onorata di lavorare con il personale Hilton e di consigliarlo sul protocollo del programma e sulla formazione», , ha detto Stacey Rizza, infettivologa della Mayo Clinic.

Hilton CleanStay accoglierà gli ospiti dal momento in cui entreranno nell’hotel e sarà presente in ogni momento del loro soggiorno, garantendo il loro benessere e quello dei team member, confermando in tal modo l’ospitalità per cui Hilton è conosciuto.

Come parte del nuovo standard Hilton di pulizia e sanificazione dell’hotel, la formazione è stata organizzata in modo che tutti i team member siano consapevoli delle prassi che devono adottare per garantire a se stessi e agli altri salute e sicurezza durante il lavoro.

Pur mantenendo il distanziamento fisico, i team member possono incontrare gli ospiti con adeguate protezioni, continuando così a dimostrare la loro proverbiale ospitalità.