Hilton celebra un 2021 di aperture e nuove destinazioni













La pandemia non ha frenato la corsa di Hilton, che parla di un 2021 record in termini di sviluppo. Il Gruppo ha aperto infatti 414 strutture, aggiungendo oltre 67.100 camere ed enfatizzando la propria presenza e i brand in portfolio.

«Dopo un anno di ripresa e di crescita, è stato incredibile assistere alla resilienza del settore travel e alla nostra capacità di accogliere il cambiamento, al servizio di un numero sempre crescente di ospiti in più hotel in tutto il mondo – ha dichiarato Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton –Crediamo che per l’uomo il desiderio di viaggiare, sperimentare nuove culture e connettersi con gli altri sia fondamentale. Posso parlare a nome di tutti noi di Hilton quando dico che non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per offrire loro la possibilità di dar vita a nuovi ricordi».

Hilton ha chiuso il 2021 con oltre 6.800 hotel di 18 brand in sei continenti, con una crescita netta delle unità del 5,6%. La pipeline di sviluppo dell’azienda include circa 408.000 camere in quasi 2.670 hotel, di cui quasi la metà sono in costruzione.

«Lo sviluppo continua a essere un indicatore di performance chiave di quanto siamo ben posizionati nel lungo termine – ha detto Kevin Jacobs, cfo e presidente, sviluppo globale di Hilton – I proprietari di hotel scelgono di lavorare con noi grazie ai nostri ottimi risultati commerciali. Con il nostro modello di business capital light, cerchiamo di massimizzare la crescita netta delle unità, continuando a fornire valore a tutti i nostri stakeholder».

Nel corso del 2021, Hilton ha ampliato la propria presenza nel mercato di Las Vegas, che ora conta 13 brand, compresi i tre marchi di lusso, 36 hotel e più di 12.000 camere. Nel giugno 2021, Hilton e Genting Group hanno collaborato alla storica apertura del Resorts World Las Vegas, il più grande resort multi-brand nella storia di Hilton, integrando tre marchi premium – il più grande hotel Conrad Hotels & Resorts al mondo, una delle prime strutture Lxr Hotels & Resorts negli Stati Uniti e un hotel Hilton Hotels & Resorts. Inoltre, Curio Collection by Hilton è stato reintrodotto a Las Vegas con il Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton.

Fronte all inclusive, il Gruppo ha aperto strutture nei Caraibi e in America Latina, tra cui Hilton Cancun, All-Inclusive Resort, Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort, Mangrove Beach Corendon Curaçao All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton e The Yucatan Playa del Carmen All-Inclusive Resort, Tapestry Collection by Hilton.

I brand lifestyle di Hilton sono cresciuti in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) e Brasile. Canopy by Hilton ha debuttato in Francia, Regno Unito e Spagna. Motto by Hilton ha annunciato un progetto per aprire il suo primo hotel in Europa con Motto Rotterdam Blaak nei Paesi Bassi nel 2022. Inoltre, il Brasile ha accolto due marchi Hilton con il debutto di Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins e Almenat Hotel, Tapestry Collection by Hilton. In Italia è stata annunciata l’apertura del primo hotel della Tapestry Collection, il Cosmopolita Rome, nei primi mesi del 2022.

Con l’apertura dell’Hilton Nagasaki, il Gruppo ha segnato il 500° hotel nell’Asia Pacifico; l’Hilton Lanzhou City Center è stato il 400° hotel nella regione della Grande Cina e della Mongolia.

Hilton ha introdotto il suo 25° hotel nel portfolio a Washington, D.C. con il debutto dell’Hilton Washington DC Capitol Hill.

E ancora, Waldorf Astoria Hotels & Resorts ha aumentato la propria presenza sulla West Coast con l’apertura del Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club in Dana Pointe, California e con la firma di un accordo inedito di gestione con Orix Real Estate Corporation per l’introduzione del brand a Osaka, Giappone, nel 2025.

In California è stato firmato l’accordo di gestione per il primo Conrad Hotels & Resorts con il Conrad Los Angeles (apertura nella primavera del 2022) e a Tulum, con il Conrad Tulum Riviera Maya.

Il brand Lxr Hotels & Resorts è arrivato in Africa e nell’Oceano Indiano con Mango House Seychelles e nell’Apac con Roku Kyoto Lxr Hotels & Resorts.

C’è stato poi l’esordio di Signia by Hilton con la conversione e il rebranding del Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek e sono iniziati i lavori al Georgia World Congress Center per il Signia by Hilton Atlanta.

L’inaugurazione del Sable at Navy Pier Chicago ha portato a oltre 100 strutture Curio Collection by Hilton nel mondo.

Con l’apertura del DoubleTree by Hilton Frankfurt Niederrad, la prima struttura del brand in Germania, il brand è ora presente in 50 mercati.

Europa e Cina hanno nuovi Tapestry Collection by Hilton, con Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton e Hollick Hotel Wen’an, Tapestry Collection by Hilton.

Il 2022 prevede piani di espansione per Motto by Hilton con con i primi hotel in Europa e Sudamerica con Motto Rotterdam Blaak nei Paesi Bassi e Motto Tulum in Messico.

È stato inaugurato il brand Hilton Garden Inn in Australasia, Corea del Sud, Tailandia e nella capitale indonesiana Jakarta con Hilton Garden Inn Albany, Hilton Garden Inn Seoul Gangnam, Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao e Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem. Inoltre, il brand ha avviato il proprio modello di franchising a larga scala in Cina.

Hampton by Hilton ha superato le 2.700 strutture con l’espansione di Irlanda, Uzbekistan, Qatar e nelle Isole Cayman con Hampton by Hilton Grand Cayman. In Cina continua a essere il brand internazionale di hôtellerie con la crescita più rapida, con 200 hotel aperti e altri 600 contratti di sviluppo firmati nel Paese.

È stato inaugurato anche il 200° Tru by Hilton, con quasi 100 aperture durante la pandemia, ed è stata annunciata la sua espansione nei Caraibi e America Latina, con progetti in Brasile, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Messico e Porto Rico.

Il brand Homewood Suites by Hilton è stato aggiornato con un prototipo inedito e innovativo: “Protoype 10.0”, per offrire valore aggiunto e versatilità ai proprietari e agli sviluppatori, soddisfacendo i bisogni degli ospiti alla ricerca di comfort casalinghi.

Infine, Home2 Suites by Hilton ha aperto 500 strutture in 10 anni e ha la più ampia pipeline di prossime aperture negli Stati Uniti con 437 strutture in sviluppo. Il brand ha anche debuttato in Cina, con l’inaugurazione del primo dei mille Home2 Suites by Hilton.