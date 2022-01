Hilton aprirà a Firenze l’Anglo American Curio Collection













Hilton ha annunciato il piano d’apertura dell’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection, previsto per fine 2022 in seguito all’accordo con il Westmont Hospitality Group e fondi gestiti dall’Oaktree Capital Management.

L’hotel, con le sue 115 camere, sarà oggetto di una completa ristrutturazione in vista dell’inaugurazione ed è situato nel centro storico di Firenze, simbolo del Rinascimento e celebre patrimonio dell’umanità Unesco.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton, ha dichiarato: «L’Anglo American Hotel Florence è una straordinaria novità della Curio Collection, che conta circa 50 hotel già aperti o in sviluppo in Europa. In tutto il continente abbiamo assistito a un interesse crescente verso i nostri brand Collection, che permettono alle strutture di mantenere la propria identità, e nello stesso tempo possono godere dei vantaggi offerti dalle reti commerciali e dalla clientela internazionale di Hilton. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti nel centro storico di Firenze».

L’hotel presenterà un’offerta legata al territorio e avrà anche tre sale meeting con una capienza fino a 90 persone. La stazione di Santa Maria Novella si trova a pochi minuti di distanza dall’hotel.

L’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton andrà ad aggiungersi al programma di fedeltà Hilton Honors, attraverso il quale più di 123 milioni di membri possono guadagnare punti per soggiorni futuri ed esperienze.

L’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton sarà situato in via Giuseppe Garibaldi 9 a Firenze. Attualmente Hilton ha due hotel attivi nel capoluogo toscano, sotto i brand Hilton Hotels & Resorts e Hilton Garden Inn.