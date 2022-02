Hilton apre sei DoubleTree: ad aprile tocca a Milano













Hilton ha annunciato l’espansione del portfolio DoubleTree con l’apertura di sei nuove proprietà tra Italia, Francia, Romania, Ungheria, Paesi Bassi e Germania.

DoubleTree è il brand fullservice che sta crescendo maggiormente in Europa, con 37 prossime aperture nell’area nei prossimi cinque anni.

In Italia, ad aprile, aprirà il DoubleTree by Hilton Milan Malpensa Solbiate Olona. La struttura, con 246 camere, è frutto di un accordo di franchise con Gdf Group, un partner consolidato per Hilton nel nostro Paese. Gli altri hotel in apertura sono il DoubleTree by Hilton Sittard nei Paesi Bassi, DoubleTree by Hilton Hannover Schweizerhof in Germania, DoubleTree by Hilton Lyon Eurexpo in Francia, DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences in Ungheria, DoubleTree by Hilton Brasov City Centre in Romania.

Shawn McAteer, global brand head, DoubleTree by Hilton, ha commentato: «La crescita esponenziale in Europa di DoubleTree by Hilton e il suo debutto in nuove destinazioni nella regione di interesse ci permettono ancor di più di dare il nostro caloroso benvenuto e di offrire l’ospitalità signature che gli ospiti si aspettano dal celebre brand. Con camere dallo stile contemporaneo, spazi meeting all’avanguardia, offerte wellness dedicate ed esperienze gastronomiche uniche, le nuove aperture portano avanti la strategia di successo globale del marchio e sono pronte ad accogliere i viaggiatori business e travel da tutto il mondo».

Gli ospiti di tutti gli hotel potranno usufruire dei benefit del programma di fedeltà Hilton Honors, che permette ai 123 milioni di membri che prenotano direttamente tramite Hilton di avere accesso immediato a premi, tra cui il check in contactless con la scelta della stanza, sconti esclusivi, Digital Key e Connected Room.