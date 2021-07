Hilton apre il Rijeka Costabella Resort in Croazia













Apre i battenti il nuovo hotel di lusso Hilton sulla costa adriatica della Croazia: si tratta del Rijeka Costabella Beach Resort and Spa. Un resort di livello internazionale, che si trova tra la città di Opatija e Rijeka.

Più di 200 metri di spiaggia privata e posti barca, 132 camere e 62 ville e suite, che vanno dalle doppie superior agli appartamenti duplex con tre camere da letto, quasi tutte con vista sul mare e ampie terrazze. Il resort punta molto anche al wellness con il primo “Eforea spa e health club” della Croazia, dove gli ospiti potranno usufruire di 3.700 mq di strutture.

Ampia la scelta per il food con sei ristoranti e bar, tra cui il Nebo Restaurant and Lounge, con la cucina del più giovane chef croato stellato, Deni Srdoč. Gli ospiti possono gustare i piatti della tradizione locale anche al The Kitchen e al Jedro Beach Restaurant, mentre per un aperitivo serale al tramonto c’è il Sunce Pool Lounge Bar.

David Kelly, senior vice president di Continental Europe di Hilton, ha commentato l’apertura sottolineando che «la scelta della Croazia come destinazione internazionale per il tempo libero sta crescendo e non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti dell’Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa, una delle circa 40 nuove aperture previste quest’anno in Europa».

Esprime soddisfazione anche Gary Steffen, global brand head di Hilton Hotels & Resorts, secondo cui «l’Hilton Rijeka Costabella è una proprietà straordinaria e una fantastica aggiunta al nostro portfolio globale di resort».

Attenzione anche alla sicurezza, tramite il protocollo Hilton CleanStay che include, tra le altre cose, un sigillo sulla porta per indicare che nella camera non è più entrato nessuno da quando è stata accuratamente pulita e disinfettata e una maggiore frequenza nella pulizia di tutte le aree comuni.