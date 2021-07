Hilton apre il primo Lxr Hotels & Resorts alle Seychelles













Lxr Hotels & Resorts, la collezione di hotel di lusso indipendenti di Hilton, debutta alle Seychelles con l’apertura di Mango House.

La struttura si trova a l’Anse Aux Poules Bleues, una baia sul lungomare di Mahé, e va ad aggiungersi alle proprietà Hilton e DoubleTree by Hilton già aperte alle Seychelles, e agli hotel Waldorf Astoria e Canopy by Hilton attualmente in fase di sviluppo.

Il complesso, che originariamente era la dimora di famiglia del famoso fotografo italiano Gian Paolo Barbieri, si trova in una location privata e appartata, ed è stato scelto proprio per offrire agli ospiti un’esperienza intima ed esclusiva.

Le 41 camere, tra suite e ville di design con vista sull’oceano, hanno tutte con elementi di decorazione naturali che richiamano l’atmosfera locale.

«Mango House segna il debutto del marchio di lusso Lxr di Hilton alle Seychelles – ha dichiarato Jochem-Jan Sleiffer, presidente per Medio Oriente, Africa e Turchia di Hilton – L’arcipelago è da sempre una destinazione scelta dai viaggiatori più esigenti, che visitano le isole per la loro straordinaria atmosfera tropicale e l’ospitalità di livello internazionale. Dalle esperienze culturali coinvolgenti, al servizio su misura, alle proposte gastronomiche di ispirazione locale, gli ospiti saranno entusiasti di tutto ciò che Mango House ha da offrire».

Centrale, come in tutte le proprietà del brand Lxr, il richiamo alla cultura locale. Feisal Jaffer, responsabile globale di Lxr Hotels & Resorts, sottolinea che «Mango House ha tante storie coinvolgenti da raccontare e non vediamo l’ora di condividerle con i nostri ospiti. Sviluppato in armonia con l’ambiente che la circonda, rispecchia le tradizioni del folklore del sud di Mahé, con l’affascinante cultura seicellese intessuta in ogni aspetto all’esperienza personalizzata degli ospiti».

Richiami allo spirito delle isole anche nell’arredamento, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al sostegno alle imprese locali. La proposta di attività sportive acquatiche non motorizzate, include il kayak e lo snorkeling.

La struttura ha anche un centro benessere che offre trattamenti personalizzati, che si fondano sul potere del tatto. Gli ingredienti dei prodotti sono selezionati e miscelati per sfruttare il potere delle piante locali e delle risorse naturali. Presente anche un’area fitness attrezzata. L’offerta gastronomica vede invece cinque ristoranti, con menù di ispirazione locale.

Chi è alla ricerca di una struttura per più persone può prenotare il complesso di 13 camere per gli ospiti. Conosciuta come Cliff House, la più grande villa alle Seychelles, e completa di piscina privata elevata. Disponibile il programma Mango Pips, creato appositamente per intrattenere i bambini, mentre per gli adulti sono previste attività come sessioni di yoga al tramonto e trekking attraverso le foreste di Mahé, o la pesca tradizionale di roccia e ancora alla pittura su tela.