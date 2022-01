Hilton apre il primo lifestyle hotel a New York













Il 12 gennaio ha aperto le porte Motto by Hilton New York City Chelsea, il primo lifestyle hotel del Gruppo a New York.

L’hotel da 347 camere è la prima nuova costruzione del brand Motto, lanciato nel 2018, che comprende hotel a Washington e Filadelfia e altri 15 in fase di sviluppo.

Il Motto Chelsea è stato progettato da Stonehill Taylor e offre 19 opzioni di camere comunicanti, con la possibilità di prenotare fino a tre camere collegate tra loro. Le camere sono disponibili con varie sistemazioni per la notte, tra cui letto a castello, “king flex” in cui il letto si ripone nel muro e camere con quattro letti singoli.

Attraverso l’app Hilton Honors, gli ospiti possono controllare il televisore in camera, il termostato, l’illuminazione e altre funzioni.

Il Bar Cicchetti al piano terra dell’hotel è anche ristorante e lounge ed è gestito dallo chef Fabio Viviani.

Tra i servizi aggiuntivi dell’hotel, uno spazio per eventi al secondo piano con capacità di 150 persone, una terrazza all’aperto, un bar e un centro fitness.