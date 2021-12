Hilton apre a Roma e in Sardegna nel 2022













Nell’attesa di tornare a viaggiare più liberamente, Hilton ha stilato una hotlist con una selezione di nuove strutture – appartenenti a diversi brand – in apertura nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) nel 2022. Tra le oltre 75 in programma spazio anche all’Italia, pronta ad avere in offerta due nuovi hotel, uno in Sardegna e uno a Roma.

Si tratta del Conrad Chia Laguna Sardinia, che offrirà 107 camere, tutte con giardino o balcone privato, la cui apertura è prevista nella primavera 2022; e Hilton Rome Eur La Lama, che dovrebbe aprire sempre il prossimo anno ma in autunno. La struttura ha accesso diretto al Roma Convention Center La Nuvola, e la stazione della metropolitana è situata a pochi muniti a piedi.

New opening anche in Grecia, con il Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection, che sarà la prima struttura Hilton nell’isola greca. L’hotel, con le sue 37 camere, trae ispirazione dall’iconico blu e dalla bianca architettura della destinazione, integrando la bellezza naturale selvaggia con muri in pietra e texture di legno. L’apertura è prevista per la primavera del 2022.

E ancora, l’Hilton Mallorca Galatzo, costruito su una superficie di più di 54mila metri di prato, che vanterà anche tre piscine e due pool bar. L’opening è previsto per l’estate del 2022.

Nella hotlist Hilton sono presenti anche: Hampton by Hilton Doha Old Town (inizio 2022); Motto by Hilton Rotterdam Blaak (primavera 2022); Hilton Cairo Nile Maadi (autunno 2022); Hilton Dubai Palm Jumeirah (primavera 2022); Hilton Bahrain (estate 2022); Hotel Saski Krakow, Curio Collection by Hilton (estate 2022); Iceland Parliament Hotel, Curio Collection by Hilton (primavera 2022); Lost Property St. Paul’s London, Curio Collection by Hilton (primavera 2022); Waldorf Astoria Kuwait (primavera 2022); Waldorf Astoria Cancun (autunno 2022); Conrad Tulum Riviera Maya (gennaio 2022); Conrad Shanghai (gennaio 2022); Conrad Rabat Arzana (autunno 2022); Conrad Los Angeles (primavera 2022); Conrad Nashville (primavera 2022); Conrad Rabat Arzana (autunno 2022).