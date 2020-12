Hicon, i grandi numeri dell’edizione virtuale 2020

Audience importante per la terza edizione di Hicon 2020, l’Hospitality Innovation Conference dedicato all’innovazione e alle più avanzate tecnologie nell’ambito del turismo e dell’ospitalità, ideato da The Data Appeal Company con la collaborazione di Teamwork, di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner.

Un’edizione completamente digitale, che ha coinvolto i massimi esperti nazionali e internazionali del comparto in un serrato confronto sul mercato del turismo e dell’ospitalità, i trend emergenti, gli stravolgimenti globali generati dalla pandemia, le strategie di ripartenza possibili in questo momento cruciale nella storia del settore.

Più di 8 ore di dibattiti, interviste, conferenze e attività di formazione, seguite da 1.057 partecipanti e che hanno coinvolto 73 relatori provenienti da ogni parte del mondo: Glenn Fogel, ceo di Booking, Francesca Benati, senior vice president Online Travel Companies Wemea di Amadeus, Philip Wolf, founder phocuswright, Orla Lee vice president, Market Management Emea, Expedia Group, Giovanna Manzi ceo, Bwh Hotel Group Italia, Maria Elena Rossi direttore marketing e promozione, Enit, solo per citarne alcuni.

Un’edizione completamente digitale quella di Hicon 2020, nel rispetto delle normative legate all’emergenza Covid-19: per garantire un’esperienza come in presenza è stata utilizzata l’innovativa piattaforma statunitense Remo, selezionata per la sua capacità unica di “umanizzare gli eventi online” e il lavoro da remoto e garantire le possibilità di interazione e networking con gli speaker come in presenza.

«Siamo incredibilmente soddisfatti di questa terza edizione di Hicon, sia per il livello del dibattito che ha coinvolto i maggiori esperti di settore, sia per i tanti professionisti, imprenditori, lavoratori, appassionati di innovazione che hanno deciso di seguirci anche quest’anno, sempre più numerosi in questa edizione così speciale – ha dichiarato Mirko Lalli, ceo e fondatore di The Data Appeal Company – il settore del travel e dell’hospitality sta attraversando una delle fasi più complesse: Hicon vuole essere un strumento da cui partire».