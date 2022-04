Hertz, nuova agenzia alla stazione centrale di Napoli













Il progetto Hertz in Città – che prevede il rinnovamento di alcune sedi territoriali – approda a Napoli, location storica per Hertz fin dall’arrivo della compagnia in Italia oltre 60 anni fa.

Nasce un vero e proprio polo dell’autonoleggio situato all’interno della nuova area commerciale al livello -1 dell’hub di Napoli Stazione Centrale. È ora più facile raggiungere l’agenzia attraverso un percorso agevole e diretto per il ritiro dell’auto o del furgone noleggiati.

La nuova location Hertz di Napoli si prepara ad accogliere tutti i viaggiatori che si recheranno nella capitale partenopea per business o leisure. Con l’arrivo della primavera prende infatti avvio l’alta stagione per il settore noleggio che, nonostante le cautele causa Covid che ancora frenano un ritorno ai livelli pre-pandemia, vede la percentuale di ospiti leisure raggiungere il 70% del totale dei noleggi su questa area.

A partire dagli anni ’90 il turismo è tornato centrale nell’offerta della città di Napoli e la ricchezza attrattiva e culturale del suo territorio ha dato un nuovo impulso al flusso di visitatori, molti dei quali apprezzano la libertà di spostarsi nel territorio con un’auto Hertz. La nuova location di Napoli si presenta funzionale per coloro che si dirigono fuori città verso le principali direttrici di traffico autostradale e turistico, per raggiungere le principali attrazioni campane: Pompei, Caserta, Costiera sorrentina e amalfitana, Cilento. E la vicinanza della location alla metropolitana e alle ferrovie urbane e regionali rendono questa nuova posizione agevole anche per i residenti napoletani.

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia ha commentato così: «Sono molto contento che il progetto Hertz in città tocchi anche Napoli, un luogo ricco di arte e cultura a cui Hertz è molto legata fin dall’arrivo in Italia negli anni ‘60. Possiamo così contribuire con il nostro servizio a facilitare la mobilità dei viaggiatori anche in un momento in cui perdura un sentimento di incertezza legata al Covid e alla contingenza nell’Europa dell’est. Il nostro progetto è una delle testimonianze dello spirito di massima adattabilità che contraddistingue tutta la squadra Hertz e l’impegno continuo a modulare il nostro servizio sulla base dell’evoluzione delle esigenze dei nostri ospiti».