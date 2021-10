Hertz nomina l’ex Ford Mark Fields ceo ad interim













Il colosso Usa dell’autonoleggio Hertz ha nominato Mark Fields ceo ad interim e Paul Stone president e chief operations officer. Fields è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Hertz lo scorso giugno, e oltre a ricoprire anche la posizione di consulente senior di Tpg Capital è ex presidente e ceo di Ford, dove ha lavorato per quasi trent’anni.

«Hertz è un’icona globale e sono onorato di aiutare a guidare l’azienda nei prossimi anni», ha affermato Fields. Il suo obiettivo sarà quello di portare la sua esperienza e accelerare il rilancio di Hertz, uscita dal Chapter 11 (la procedura d’insolvenza prevista dall’ordinamento Usa e finalizzata alla riorganizzazione aziendale) all’inizio di quest’anno.

«L’impareggiabile presenza globale di Hertz sarà combinata con investimenti lungimiranti che cambieranno completamente il volto dei viaggi e della mobilità», ha concluso Fields.