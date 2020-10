Hertz festeggia 60 anni di attività in Italia

Hertz taglia il traguardo dei 60 anni di attività in Italia. «Sono molto orgoglioso di questo traguardo. 60 anni sono una tappa importante che esprime l’essenza della nostra squadra, la capacità di guardare avanti con impegno ed entusiasmo – commenta Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz – La ricerca continua di migliorarci è ciò che caratterizza la nostra attività quotidiana, lo facciamo per offrire ai nostri ospiti un’esperienza di noleggio esclusiva perché siamo convinti che sia il servizio di alto livello che più di tutto può distinguerci. Voglio ringraziare tutti i componenti della squadra Hertz Italia che con la voglia e l’impegno permettono alla nostra azienda di vincere le sfide che si presentano anche nei momenti più difficili come quello che stiamo attraversando».

Dagli anni del boom economico nel nostro Paese, Hertz Italia per sei decenni cresce e investe nella qualità, verso la migliore esperienza di noleggio. Una storia fatta di persone, di impegno, di dedizione, di emozioni, di entusiasmo, di lavoro di squadra. L’azienda ha abbracciato i valori del nostro Paese al punto da creare Selezione Italia: una gamma di auto speciali, composta dai modelli più rappresentativi dei marchi italiani. È il modo in cui Hertz dal 2017 promuove il Made in Italy.

Giulia Grand Tour sarà la protagonista dell’anniversario dei 60 anni di Hertz in Italia con una promozione a 60 euro al giorno; l’auto ha una personalizzazione creata in esclusiva per Hertz da Garage Italia Customs di Lapo Elkann. A rappresentare la bellezza e l’arte italiana la livrea dell’auto color blu lapislazzulo, colore tipico degli affreschi rinascimentali e sul tetto la riproduzione di un affresco dei fratelli Zuccari, presente nella sala papalina del Castello Odescalchi di Bracciano.

Nel 2020, l’azienda ha dato il proprio contributo con azioni concrete, come quella rivolte ai nuovi eroi. Tra le primissime aziende in Italia, ha certificato Gold Standard Clean, procedura di sanitizzazione e igienizzazione dei veicoli a ogni noleggio attraverso 15 rigorosi controlli extra, con sigillatura sulle portiere, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Il capitolo tecnologia, ha portato importanti risultati grazie alla partnership con Targa Telematics per l’applicazione dell’IoT (Internet of Things) alle soluzioni digitali di Fleet Management che equipaggiano tutta la flotta, veicoli commerciali inclusi, consentendo un aumento del tasso di recupero dei veicoli che erano stati rubati. Nei primi mesi del 2020 il tasso ha raggiunto quota 95%.

L’importanza della tecnologia è connessa al tema della sicurezza di bordo. Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale n.122/2019 che ha reso obbligatorio il dispositivo antiabbandono per i bambini fino ai 4 anni, Hertz ha scelto Mymi di Bluon e lo ha reso disponibile gratuitamente con il noleggio del seggiolino.

Nei servizi, all’insegna della la flessibilità, l’azienda ha creato Hertz Pay per Drive, iI noleggio da pagare al km. La prima formula di noleggio studiata su misura per chi percorre distanze brevi.

Lo sguardo va oltre il business e abbraccia il mondo dello sport, il tema dell’inclusione come nel caso dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi, che Hertz ha affiancato nella sua impresa “Orme in cammino”, che lo ha visto impegnato in un percorso di 930 km sulla sua gamba destra, lungo la via Postumia: da Grado, da dove è partito il 21 agosto, fino a Genova, dove è arrivato il 17 ottobre, passando per 9 siti Unesco.