Hertz evita il fallimento. Accordo raggiunto con i creditori

Accordo raggiunto all’ultimo minuto per il Gruppo Hertz, che ha evitato il fallimento per aver ottenuto dai creditori una dilazione per rimborsare le rate dei leasing in scadenza per la flotta dei suoi circa 570mila veicoli.

Dopo avere ottenuto una prima estensione della scadenza al 4 maggio, la società di autonoleggio è infatti riuscita a raggiungere un’intesa per spostare il pagamento dei debito al 22 maggio. In mancanza di un accordo, invece, l’alternativa sarebbe stata quella di dichiarare bancarotta, depositare i libri contabili in tribunale e ricorrere alle procedure del Chapter 11.

Come riporta Il Sole 24 Ore, in un documento presentato alla Securities and Exchange Commission, Hertz ha spiegato di aver sperimentato a causa della pandemia «un impatto negativo veloce, improvviso e drammatico sulle sue attività» e ha dichiarato di voler «sviluppare una strategia e una struttura di finanziamento che riflettano meglio l’impatto economico» della crisi».