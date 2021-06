Hertz, arriva il Road Trip Planner per esplorare l’Europa in auto













Si chiama Road Trip Planner il nuovo progetto lanciato da Hertz, che ha raccolto le migliori 26 destinazioni europee per suggerire ai propri ospiti dei veri e propri tour da esplorare in auto. Disponibile sul sito Hertz, il Road Trip Planner offre la possibilità di scegliere tra percorsi che possono soddisfare gli interessi diversi degli ospiti e ispirare la loro ritrovata voglia di viaggiare.

Sono 15 i Paesi coinvolti, 26 destinazioni, dal mare alla montagna, dall’atmosfera delle città d’arte al gusto dei piccoli borghi. Road Trip Planner guida alla scoperta dei luoghi più emblematici del nostro continente, dai Paesi nordici alla Germania e Austria, dall’Olanda al Lussemburgo, dal Regno Unito all’Irlanda per tornare sulla terra ferma e dirigersi la Francia e poi alla volta della penisola iberica e finalmente in Italia.

Quattro gli itinerari lungo lo stivale per assaporare tutte le varietà dal Lago di Garda alla Costiera amalfitana, dalla Mole Antonelliana al Colosseo, un tour della Sicilia da Catania a Palermo e fino alla valle dei Templi.

Per viaggiare in sicurezza Hertz ha lavorato a Gold Standard Clean, che assicura la completa sanitizzazione del veicolo grazie a 15 controlli oltre la normale pulizia, con prodotti specifici della linea Amuchina e il controllo di Dekra che certifica che l’applicazione del protocollo avvenga in maniera omogenea su tutta la rete Hertz in Italia.