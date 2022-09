HelloFly ora pensa alle rotte per Grecia, Croazia e Malta

Missione compiuta per HelloFly che chiude positivamente il consuntivo operativo nel trimestre estivo del collegamento aereo assicurato da Parma ad Olbia: «La sfida lanciata quest’estate – ha commentato Teodosio Longo, fondatore e presidente di HelloFly – è stata vinta: oltre 1.100 passeggeri trasportati, 100% di operatività assicurata, una sola cancellazione per un guasto tecnico riproteggendo e rimborsando tutti i passeggeri nel giro di 24 ore».

Il collegamento è stato operato con tre frequenze settimanali, giovedì, venerdì e domenica, dallo scalo Giuseppe Verdi di Parma alla volta di Olbia, con aeromobili turboelica Saab 2000 e Saab 340 della Nyxair, compagnia con cui il vettore maltese collabora da anni in piena sinergia.

Ora HelloFly guarda già avanti con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento nel segmento charter al servizio di squadre di calcio e tour operator. Allo studio l’introduzione in flotta di un Atr 72 da settanta posti per poter operare rotte per la Grecia, Croazia e Malta e un collegamento dallo scalo di Palermo. Riconfermata Trapani, infine, come base operativa dove a breve verrà posizionato nuovamente il Saab 2000 da 50 posti.

«Per noi si è trattato della prima volta sulla Sardegna con un collegamento creato ad hoc per la summer – ha aggiunto Longo – Siamo molto soddisfatti del feedback dai clienti e del numero di prenotazioni arrivate attraverso il nostro nuovo sito web e tramite il lavoro ammirevole delle agenzie di viaggi di Parma, Piacenza, Cremona e Reggio Emilia che hanno collaborato attivamente con noi e che ringrazio di cuore».