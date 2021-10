Helbiz-Itabus, partnership per l’intermodalità connessa e sostenibile













L’azienda di micromoblità Helbiz e Itabus, nuovo operatore privato italiano di trasporto su gomma a lunga percorrenza, annunciano una nuova partnership per un’esperienza completa di intermodalità sempre più connessa e sostenibile, che unisca autobus a lunga percorrenza con trasporti in monopattino elettrico o e-bike.

L’accordo siglato tra le due aziende permette ai clienti di comprare un voucher di mobilità Helbiz direttamente in fase di acquisto del biglietto del bus attraverso il sito Itabus, per muoversi in monopattino o con le biciclette elettriche verso la fermata di partenza e anche al termine del viaggio in autobus.

Allo stesso modo, tramite l’app Helbiz, sarà possibile comprare i biglietti Itabus, comodamente in pochi clic. Inizialmente, il servizio sarà utilizzabile in tutte le città in cui sono presenti entrambe le flotte, come ad esempio Milano, Torino, Napoli, Roma, per poi espandersi progressivamente.

La partnership tra le due aziende porta il livello di premiumness del servizio di sharing verso standard ancora più elevati.

«Siamo orgogliosi si questa nuova partnership con Itabus che annovera nel suo cda personalità che contribuiscono ogni giorno scrivere la storia dell’Italia nel mondo – commenta Ruggero Cipriani Foresio, chief marketing officer di Helbiz – Questa collaborazione rafforza ancor di più la nostra visione di intermobilità e la rende concreta, offrendo ai clienti l’integrazione tra l’uso dei mezzi Helbiz per il primo o ultimo miglio e quello dei mezzi Itabus per la lunga percorrenza».

Itabus annovera nel suo consiglio di amministrazione Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, il Cavaliere Giovanni Punzo e Lucio Punzo.

«Siamo soddisfatti di questa nuova collaborazione con Helbiz – aggiunge Enrico Zampone, amministratore delegato di Itabus – L’intermodalità può ricoprire un ruolo strategico nel nostro business e puntiamo costantemente a incentivarne soluzioni che consentano spostamenti sempre più agevoli e sostenibili».