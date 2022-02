Hawaii, niente booster per visitare le isole













Le Hawaii per l’ingresso nelle isole non richiederanno il booster ai vaccinati. Ad annunciare le intenzioni della destinazione il governatore David Ige, specificando come la Contea di Maui abbia compiuto un passo indietro rispetto a quanto precedentemente comunicato e si sia allineata alla non richiesta della dose di richiamo del vaccino antiCovid per i visitatori.

«Le ospedalizzazioni sono diminuite – ha dichiarato Ige – Inoltre abbiamo esaminato i solidi tassi di vaccinazione delle Hawaii e la continua spinta da parte delle aziende e delle organizzazioni a far vaccinare i loro dipendenti per la sicurezza delle famiglie, della comunità e di chi visita le nostre isole».

Chi viene alle Hawaii dagli Stati Uniti deve mostrare il certificato di vaccinazione completa o un risultato negativo di un test Covid-19 effettuato entro 72 ore dall’ultima tappa del loro volo, questo per ricevere l’esenzione dalla quarantena di cinque giorni. I viaggiatori internazionali seguono le stesse regole statunitensi per l’ingresso alle Hawaii.

A Maui i clienti di bar e ristoranti devono mostrare un test Covid-19 negativo, effettuato entro le 48 ore, o la prova della vaccinazione completa con o senza richiamo.

Così come specificato anche dalla Farnesina è considerato “fully vaccinated” chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell’arrivo negli Usa (e quindi anche nelle Hawaii) la seconda dose di vaccinazione o la dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and Johnson).