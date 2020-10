Happyland, se l’agenzia diventa un temporary shop natalizio

Da agenzia di viaggi a bottega di Babbo Natale. Accade a Mentana, in provincia di Roma, dove la storica Happyland Viaggi, da vent’anni nel settore e specializzata in gite scolastiche, ha scelto di affrontare questo drastico momento di crisi legato alla pandemia globale dando vita a un temporary shop dedicato a una delle festività più attese ogni anno: quelle natalizie.

L’artefice di tutto è Antonella Ruperto, agente di viaggi energica e mai ferma, che con le sue dipendenti ha dipinto a tema Natale l’ufficio di Mentana e non si lascia intimorire dallo spettro dell’ennesimo lockdown. «Tra un po’ la mia agenzia festeggia il suo 20° anno di età, e anziché piangermi addosso vorrei brindare per una calda rinascita. In attesa di ricominciare a vendere, finalmente, viaggi. Anche se, per quelli, non togliamo di certo l’alternativa. Se qualcuno dovesse entrare e chiedere una vacanza ci sarà ovviamente la scrivania dedicata».

L’inaugurazione del mondo di Babbo Natale firmato Happyland – che prenderà il nome di Xmas & Travel – è programmata per il giorno 3 novembre. In negozio non manca nulla, sembra davvero di essere (anche solo per un po’) nella fredda ma accogliente Rovaniemi, in Lapponia. Tra uno scaffale e un altro, scegliendo la tisana ideale, il dolce più gustoso o gli addobbi maggiormente affini al proprio stile, c’è anche il laboratorio degli elfi, dove i più piccoli potranno scrivere letterine a Babbo Natale, preparare cartoline natalizie e scegliere i giocattoli più belli.

«È un periodo assai delicato, in cui le difficoltà sono enormi – spiega Ruperto – Con la mia iniziativa spero di contribuire a dare un’iniezione di fiducia e speranza al settore del turismo, duramente colpito ma tanto forte per rialzarsi e scrivere nuove importante pagine del futuro».