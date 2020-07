Happily Ever After Guarantee, il programma di Aruba per i promessi sposi

Aruba Tourism Authority presenta la Happily Ever After Guarantee: garanzia a lieto fine, una politica di prenotazione per le coppie che sognano di organizzare un matrimonio o una luna di miele ad Aruba nel 2021 ma sono preoccupate che l’emergenza sanitaria possa compromettere i loro piani.

Aruba è una delle destinazioni più romantiche dei Caraibi. Situata fuori dalla rotta degli uragani, l’isola gode di una temperatura media di 28 gradi tutto l’anno ed è comodamente raggiungibile via Amsterdam. L’isola è anche una delle più accoglienti destinazioni Lgbtq+ caraibiche.

Che sia il viaggio di nozze o il matrimonio stesso, le coppie possono ora prenotare una delle esperienze più emozionati della loro vita con l’hotel o il resort che preferiscono, sapendo che il loro evento speciale potrà essere posticipato qualora una nuova situazione di emergenza legata al Covid-19 si ripresentasse, dando un preavviso di almeno 30 giorni.

Per chi aderisce al programma Happily Ever After Guarantee di Aruba, i matrimoni e le lune di miele prenotati per il 2021 possono essere posticipati fino a un anno dalla data originale dell’evento.

«Abbiamo lanciato la nostra Happily Ever After Guarantee per offrire un po’ di serenità, durante questi tempi di incertezza, alle coppie che vogliono iniziare a pianificare il matrimonio o la luna di miele dei loro sogni sulla nostra One Happy Island», ha affermato Ronella Tjin Asjoe-Croes, ceo di Aruba Tourism Authority.

A partire da oggi fino alla fine di dicembre 2020, le coppie possono visitare il sito per scoprire tutti gli hotel e i resort che aderiscono al programma, tra i quali l’Amsterdam Manor Beach Resort, l’Aruba Ocean Villas, il Boardwalk Boutique Hotel Aruba, il Bucuti & Tara Beach Resort, il Divi & Tamarijn Aruba All Inclusive, il Manchebo Beach Resort & Spa e il Renaissance Aruba Resort & Casino.