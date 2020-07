Hapag-Lloyd Cruises passa a Tui Cruises

Tui Group completa con successo la vendita della sua filiale Hapag-Lloyd Cruises a Tui Cruises, la società che ha sede ad Amburgo ed è controllata congiuntamente da Tui e Royal Caribbean Group.

L’operazione era stata concordata a febbraio. Il valore dell’azienda è stimato in 1.200 milioni di euro. Ottenute tutte le approvazioni, compresa quella della Commissione europea, la transazione si chiude alle condizioni concordate nonostante si stia operando in questo periodo in un difficile contesto di mercato.

Il trasferimento delle navi Hapag-Lloyd Cruises alla joint venture sarà completato nei prossimi giorni.

La flotta è composta da due crociere di lusso (Ms Europa e Ms Europa 2) ed expedition. Un’altra nave è in costruzione e sarà consegnata nel 2021, in sostituzione di Ms Brema.