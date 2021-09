Hampton by Hilton aprirà a nord di Roma nel 2022













Hilton annuncia una nuova apertura a Roma. L’accordo di franchising con Welcome Service Srl porterà a inaugurare nella prima metà del 2022 l’Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano. L’hotel di 103 camere si unirà ai sette hotel Hilton attualmente presenti nella capitale.

«Siamo lieti di collaborare con Welcome Service Srl per annunciare il secondo hotel Hampton by Hilton nella provincia di Roma, situato in posizione strategica per accogliere i viaggiatori della fiorente business community romana – ha dichiarato Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton – Continuiamo così ad aumentare il numero di strutture nella capitale, impegnandoci a sviluppare, la nostra presenza, forti dell’eredità di 60 anni nella città eterna, con un portfolio multi brand, che soddisfi le diverse esigenze dei nostri ospiti».

A pochi minuti dall’uscita Roma nord dell’autostrada A1, il nuovo hotel sorgerà in Località Bei Poggi, Fiano Romano, a circa 30 minuti di auto dal centro di Roma. È ben collegato a destinazioni conosciute come il lago di Bracciano. Si trova anche vicino ai centri logistici di diverse aziende internazionali.

Dario Lupi, proprietario di Welcome Service Srl, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di collaborare con Hilton per portare il marchio Hampton by Hilton nella zona di Roma Nord a Fiano Romano, e non vediamo l’ora di poter accogliere i nostri ospiti nel segno della pluripremiata cultura del servizio del brand».

Completati i lavori di ristrutturazione, Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano offrirà i servizi del marchio Hampton: colazione calda gratuita come standard, centro fitness dell’hotel, dotato di attrezzi di qualità per il training muscolare e per il cardio fitness. Per i business traveller, l’hotel ha un centro business aperto 24 ore su 24 e 260 metri quadrati di spazio flessibile per riunioni.

Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano entrerà a far parte del programma di fidelizzazione Hilton Honors, che consente di guadagnare punti per soggiorni ed esperienze in hotel, oltre a vantaggi come il check in contactless con scelta della camera.