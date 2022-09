Hampton by Hilton apre a Fiano Romano

L’Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano si aggiunge agli otto hotel di Hilton di Roma. L’hotel è situato in posizione strategica, a pochi minuti dall’ingresso di Roma dell’autostrada A1.

Ha 103 camere, spaziose e confortevoli, l’ideale sia per i viaggiatori leisure sia per i business traveller, che avranno a loro disposizione il wifi gratuito in tutta la struttura e un centro business aperto 24 ore su 24, con sale meeting caratterizzate da spazi flessibili che offrono soluzioni tecnologiche avanzate.

La lobby è un ampio spazio aperto. Completano l’offerta un moderno centro fitness Technogym, dotato di attrezzature per il training e per il cardio fitness, e l’Hampton Lobby Restaurant & Bar, un ristorante e lounge bar, aperto anche ai clienti esterni 7 giorni su 7.

Lo chef offre piatti della tradizione locale, rivisitati in chiave contemporanea con un approccio internazionale. Gli ospiti della struttura potranno anche avvalersi della “Hot Breakfast” gratuita, tipica del marchio Hampton by Hilton, che include proposte, come waffle, uova e pancetta, oltre a scelte più light come yogurt, farina d’avena, cereali, frutta.

Il nuovo hotel Hampton by Hilton si trova vicino ai centri logistici di diverse aziende internazionali ed è alle porte della capitale. L’ampio parcheggio interno gratuito di circa 64 posti è dotato di 6 colonnine Electric Vehicle di ricarica ultra veloci.

Anche Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano fa parte del programma di fidelizzazione Hilton Honors.