Hahn Air, sei nuove compagnie entrano nel network

Hahn Air ha annunciato di aver stipulato negli ultimi tre mesi sei nuovi contratti con compagnie aeree partner. In questo modo, nel corso del 2020 il numero totale di nuovi vettori è salito così a 13.

Le new-entry riguardano la canadese Air Liaison (DU), la britannica Blue Islands (SI), la maltese Corendon Airlines Europe (XR), la turca Corendon Airlines (XC), l’austriaca Jet Fly (JFL) e la bulgara Tayaran Jet (E8). Tutte possono ora avvalersi di un più vasto ambito di distribuzione e di vendite aggiuntive in 190 mercati.

«Le compagnie aeree si rendono conto dell’immenso valore aggiunto insito in una partnership con Hahn Air», ha dichiarato Alexander Proschka, Executive Vice President Commercial. che ha aggiunto: «Siamo i massimi esperti nel settore della distribuzione indiretta. Offriamo oltre 20 anni di esperienza nelle vendite, un’impareggiabile rete di oltre 350 compagnie aeree partner e soluzioni affidabili ed economicamente vantaggiose che generano risultati finanziari immediati. Siamo al fianco delle nostre compagnie aeree e agenzie di viaggio partner affinché recuperino la piena operatività».

Tra i sette nuovi partner, i vettori Air Liaison (DU), Blue Islands (SI), Corendon Airlines Europe (XR), Jet Fly (JFL) e Tayaran Jet (E8) entrano a far parte della rete X1-Air di Hahn Air Technology e sono ora disponibili in Amadeus, Sabre e Travelport con la denominazione X1. Corendon Airlines (XC) si unisce al network H1-Air di Hahn Air Systems e può essere prenotato con il codice H1 nei 10 gds seguenti: Amadeus, Axess, Galileo, Infini, Sabre, Sabre Pacific (ex Abacus), Sirena, Travelport, Travelsky e Worldspan.