Hahn Air sceglie Christoph Althoff come vice president airline business













Hahn Air annuncia la nomina di Christoph Althoff come vice president airline business. Il professionista del settore è entrato a far parte di Hahn Air il 1° luglio di quest’anno e sarà il responsabile di un team internazionale di esperti che gestirà le relazioni con le oltre 350 compagnie aeree partner di Hahn Air sparse in tutto il mondo, oltre ad acquisire e implementare nuovi vettori partner. Christoph Althoff sostituirà Steve Knackstedt che ha ricoperto questo ruolo per più di 13 anni e che andrà in pensione alla fine del 2021.

Christoph Althoff ha commentato: «Quando ero in Amadeus e in Pros, lavoravo già a stretto contatto con Hahn Air. È stato incredibile essere testimone della rapidità, della professionalità e dell’entusiasmo dei colleghi di Hahn Air e non vedo l’ora di far parte del team e di consentire alle compagnie aeree partner di ottimizzare i loro ricavi con le soluzioni di distribuzione di Hahn Air».

«Siamo molto felici di dare il benvenuto a Christoph nel nostro team – afferma Alexander Proschka, executive vp commercial di Hahn Air – Siamo convinti che i nostri team e partner trarranno vantaggio dalla sua conoscenza del settore, dalle sue capacità dirigenziali e dalla sua esperienza nelle tecnologie orientate al futuro e nella strategia di vendita. Al tempo stesso desideriamo ringraziare Steve per la sua lealtà e la sua dedizione durante gli ultimi 13 anni. Ha svolto un ruolo determinante nella creazione di una delle reti interline più grandi al mondo e ha supportato la crescita delle soluzioni di distribuzione di Hahn Air».