Hahn Air, giro di nomine per commerciale e marketing

Riorganizzazione in atto all’interno di Hahn Air, che sta rivedendo il proprio organigramma attraverso la creazione delle nuove divisioni commerciale e operativa. Le nuove unit includeranno anche i reparti di comunicazione e marketing, oltre a quello dell’It.

«Il processo di ristrutturazione aziendale era già stato avviato nel 2019 e ci consentirà di massimizzare i risultati per tutti i gruppi di clienti, nonché di incrementare ulteriormente l’efficienza e di ottimizzare il lavoro di squadra all’interno dell’azienda. Ciò costituirà un vantaggio soprattutto una volta finita la crisi legata al coronavirus, quando le nostre compagnie aeree e agenzie di viaggio partner avranno una grande necessità di rilanciare le proprie attività», ha commentato Kirsten Rehmann, general director di Hahn Air.

La nuova divisione commerciale sarà guidata da Alexander Proschka, promosso a executive vp commercial, con responsabilità per i seguenti reparti: Airlines business, Comunicazione e marketing, Sales analytics e Distribuzione del canale agenzie di viaggio.

Frederick Nowotny è stato, invece, promosso head of operation per dirigere la nuova divisione operativa. La sua divisione ora include anche i team responsabili di tutti i processi di implementazione dei prodotti e delle compagnie aeree, delle interfacce dei gds e delle visualizzazioni dell’inventario. Inoltre, supervisiona il reparto informatico e il reparto di supporto di secondo livello, nonché il Service Desk di Hahn Air, il quale assiste le compagnie aeree partner e risponde alle richieste di biglietteria degli agenti di viaggio in tutto il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.