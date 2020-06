Hahn Air annuncia sette nuove compagnie aeree partner

Sono sette le nuove compagnie aeree che hanno scelto Hahn Air per aumentare le proprie vendite tramite gds. Quest’anno, infatti, l’azienda di Dreiech ha siglato contratti con una serie di vettori come Air Century (Y2), Cambodia Airways (KR), Divi Divi Air (3R), Eastern Airlines (2D), Eastern Airways (T3), Emetebe Airlines (ET) e Thai Smile Airways (WE), entrate a far parte quindi del portafoglio di partner di Hahn Air, che oggi comprende più di 350 compagnie aeree.

«Hahn Air offre soluzioni per compagnie aeree di qualsiasi tipologia aziendale – commenta Alexander Proschka, executive vice president commercial – Ad esempio, il vettore statunitense Eastern Airlines e la thailandese Thai Smiles Airways hanno optato per il nostro prodotto HR-169. Entrambe possono vendere i loro voli con il proprio codice biletterale nel gds, permettendo allo stesso tempo la vendita indiretta di biglietti nei mercati in cui non sono presenti in Bsp».

Hahn Air ha contratti in essere con tutti i principali gds ed è membro della Clearing House Iata; aderisce a quasi tutti i Bsp, oltre che ai sistemi Arc e Tch e consente alle sue compagnie aeree partner la vendita di biglietti attraverso oltre 100mila agenzie di viaggi in 190 mercati.