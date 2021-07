Hahn Air, altre 15 compagnie aeree entrano nel network













Hahn Air ha annunciato 15 nuove compagnie aeree partner nel primo semestre del 2021. I vettori si affidano all’azienda tedesca di servizi di distribuzione e biglietteria per espandere le loro vendite dirette ai mercati secondari e incrementare le loro vendite. La rete interline di Hanh Air conta oltre 100mila agenzie di viaggi connesse in oltre 190 mercati.

Tra le nuove partnership, otto sono nuovi interline agreement. I voli di Starlux Airlines (JX), Nordica (ND), Calm Air (MO) e PAL Airlines (PB) dal Canada, Uganda National Airlines (UR), Viva Peru (VV) e Viva Colombia (VH) possono essere emessi su biglietto HR-169 assicurato contro l’insolvenza. Inoltre, Hahn Air ha aggiunto al proprio network la mobility platform olandese Vipper (VG). Gli agenti di viaggi possono trovare e prenotare tutti i nuovi partner con i loro codici biletterali nei gds e anche nei mercati in cui i vettori non sono membri dei locali Bsp di Iata.

Inoltre, tre vettori hanno scelto il prodotto X1-Air di Hahn Air Technologies e sono pertanto disponibili con il codice X1 nei principali gds: Flyadeal (F3) dell’Arabia Saudita, la sudafricana LIFT (GE) e Sky High Aviation (DO) della Repubblica Dominicana.

Infine, Hahn Air dà il benvenuto a quattro partner che utilizzano più di una soluzione Hahn Air. L’attuale partner Precision Air (PW) della Tanzania ha recentemente integrato la soluzione H1-Air alla sua strategia di distribuzione ed è ora disponibile con il codice H1 di Hahn Air Systems in tutti i principali gds. La boliviana Línea Aérea Amaszonas (Z8) e Air Seychelles (HM) hanno di recente integrato i loro interline agreement esistenti al prodotto X1-Air. Per concludere, il nuovo partner svedese Air Leap (FL) ha sottoscritto un accordo con Hahn Air per HR-169 e X1-Air, pertanto ora i suoi biglietti possono essere emessi su Amadeus con il proprio codice FL e nei principali gds con il codice X1 di Hahn Air Technologies.

«Sebbene la situazione attuale abbia senza dubbio presentato numerose sfide per le compagnie aeree di tutto il mondo, è anche un’opportunità unica per rivalutare e ridefinire la loro strategia di distribuzione – afferma Alexander Proschka, executive vice president commercial di Hahn Air – I prossimi mesi e l’anno che verrà saranno cruciali e i protagonisti del settore che sapranno distinguersi in maniera preminente saranno i vincitori della fase di ripresa. Supportiamo le compagnie aeree con soluzioni per accedere o espandere la loro distribuzione indiretta nei principali Gds e ottimizzare le loro vendite di biglietti a livello globale».