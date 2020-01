Hahn Air, 40 nuove compagnie aeree partner nell’ultimo anno

Sono state 40 le nuove compagnie aeree entrate nel 2019 nel sistema distributivo di Hahn Air. In questo modo, i voli di tutti i nuovi partner possono essere emessi dalle agenzie di viaggi di tutto il mondo con il biglietto del gruppo di Dreiech assicurato contro l’insolvenza.

In particolare, 17 delle nuove compagnie aeree partner utilizzano il prodotto HR-169 e hanno stipulato un interline agreement con Hahn Air. Gli altri 23 vettori, invece, traggono vantaggio dai prodotti H1-Air o X1-Air pensati per i vettori che desiderano espandere la propria presenza in tutti i principali gds, entrando così nei sistemi di dieci global distribution system nel mondo e diventando prenotabili da 100mila agenzie di viaggio in 190 mercati.

«Il 2019 è stato un anno incredibile per Hahn Air – commenta Jörg Troester, head of corporate strategy, industry and government affairs di Hahn Air – Nel ventesimo anno dall’inizio della nostra attività di biglietteria, abbiamo introdotto la nostra piattaforma Ndc, Hahn Air Technologies e la nostra nuova soluzione per i voli navetta aziendali, HR-Corporate. Inoltre, abbiamo ricevuto la certificazione Ndc di Livello 3 di Iata, abbiamo emesso il primo biglietto aereo al mondo basato su blockchain e abbiamo aggiunto 40 nuove compagnie aeree alla nostra rete di partner».