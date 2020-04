Hack for travel industry: 48 ore per rilanciare il turismo

The Data Appeal Company lancia il primo Hack for travel industry, una maratona di idee della durata di 48 ore che si svolgerà rigorosamente online, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza e per aiutare il comparto ad affrontare questo difficile momento.

L’hackhaton, che vede come main supporter Mibact, Enit e Alpitour World, si terrà il 30 aprile, il 1° e il 2 maggio: si tratta di un evento pubblico che chiamerà a raccolta innovatori, startupper, developer, operatori del mondo del turismo e della cultura, designer, ricercatori, creativi e non solo. La maratona di idee si aprirà con l’intervento del presidente di Enit, Giorgio Palmucci.

Tutti i partecipanti poi, divisi in gruppi e accompagnati da mentor, metteranno in campo le proprie competenze e idee dirompenti, per trovare soluzioni innovative e contrastare la crisi. L’obiettivo è ambizioso e si vogliono coinvolgere oltre mille persone, che si confronteranno su varie piattaforme digitali. Gli innovatori saranno chiamati a cimentarsi su tre specifici focus: soluzioni e idee innovative per ricettività e tour operator; soluzioni e idee innovative per destinazioni turistiche; soluzioni e idee innovative per musei e cultura.

I migliori progetti si aggiudicheranno i seguenti premi speciali: il Destinazione Italia di Enit e il premio Soluzioni innovative per il turismo lanciato da Alpitour World.

Giudici del settore, infine, decreteranno i vincitori per ogni focus: ad oggi sono previsti cinque premi del valore complessivo di quasi 25mila euro. Ai vincitori di ogni singolo focus andrà un premio di 2.000 euro, mentre i premi speciali saranno trasversali a tutti gli argomenti e i supporter potranno scegliere all’interno di ciascun focus a chi assegnarli.

«Hack for travel industry nasce in un momento di particolare criticità e abbiamo pensato di canalizzare tutte le migliori energie per portare idee, innovazione e qualche speranza concreta per la ripartenza di un settore chiave per il Paese, ma oggi estremamente in difficoltà. L’operazione è completamente volontaria e siamo felicissimi dell’entusiasmo sia dei mentor che dei partecipanti: avremo oltre mille innovatori che lavoreranno, completamente online, per 48 ore per ideare e progettare soluzioni per il turismo del futuro e per la ripartenza post Covid», ha dichiarato Mirko Lalli, ceo e founder The Data Appeal Company.

«In uno scenario così complesso come quello che stiamo vivendo è fondamentale trovare velocemente nuove soluzioni e strade percorribili per tornare a viaggiare in sicurezza – ha aggiunto Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World – Come grande realtà strutturata del turismo sentiamo il bisogno di muoverci per aprire la via a nuove opportunità di viaggio».